Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco di 22 anni del Sassuolo, è uno dei nomi emergenti nel campionato italiano ed è stato accostato anche all'Inter in vista delle prossime sessioni di mercato. "Il segreto del successo? La fiducia che sento qui a Sassuolo e che sostiene l’autostima. Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno. La pensavo così anche alla Juve NG e non cambio un atteggiamento che mi sta facendo maturare bene", dice a Tuttosport.

"Grosso il tecnico giusto? Sì, in primo luogo perché con lui parliamo tanto. E poi è un allenatore che nelle analisi ci mette il cuore, e questo ai giocatori arriva. Le voci che mi accostano a Juve e Inter? Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo. Scudetto? Metto alla pari Napoli e Inter".