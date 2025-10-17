Si è concluso attorno alle 13 l'allenamento dell'Inter alla vigilia del big match contro la Roma. Una seduta dalla quale arriva l'ennesima conferma del fatto che Marcus Thuram salterà la partita dell'Olimpico: anche oggi, riferisce Sky Sport, l'attaccante francese si è allenato a parte, con Cristian Chivu che conta di recuperarlo al 100% per Napoli. Al suo posto, al fianco di Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny è in vantaggio nel ballottaggio con Francesco Pio Esposito, che pure conserva delle chance di giocare dal via.