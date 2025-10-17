I numeri di Federico Dimarco testimoniano un ritorno ad altissimo livello. Come riporta Tuttosport, mai il giocatore nerazzurro aveva cominciato un'annata in maniera così brillante: 2 gol e 3 assist con l'Inter più altri 2 passaggi vincenti con la nazionale.

Sono così tornati ad affacciarsi gli estimatori ed in particolar modo Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, che ci aveva già provato lo scorso anno e potrebbe tornare alla carica presto. Dimarco è però convinto di voler restare in nerazzurro, dove vorrebbe chiudere la carriera e magari un giorno diventare capitano. In questo senso Marotta e Ausilio lavorano al rinnovo fino al 2029, forse addirittura fino al 2030, rispetto all'attuale scadenza nel 2027.