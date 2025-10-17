Julio Sergio, ex portiere giallorosso, ha parlato a Il Messaggero del prossimo incontro tra Roma e Inter. "Penso che nel calcio ci sono delle cose inspiegabili, abbiamo fatto una rimonta incredibile ma combattevamo contro una squadra fortissima che aveva un grande allenatore come Mourinho. Abbiamo dato tutto e per 20 minuti siamo stati campioni d’Italia. Noi vincevamo col Chievo, loro pareggiavano a Siena. Purtroppo, Milito ha poi segnato e ci ha gelato".

La Roma aveva da poco vinto lo scontro diretto. "Quella partita con l'Inter fu fantastica. Ricordo il boato dell’Olimpico al gol di Toni. Una cosa incredibile, da brividi. Nel finale Milito colpì il palo, ma riuscimmo a vincere grazie a Taddei, Toni, De Rossi e Totti. Tutti insieme. È stata una delle partite più belle della mia carriera. Rimpianti? No, ma volevamo finisse in maniera diversa. E forse lo meritavamo. Roma-Inter di domani? Sarà difficile. Sono due grandi squadre, la Roma è in forma e l’Inter ha un’ottima rosa. Ci divertiremo, speriamo di vincere».