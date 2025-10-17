Amantino Mancini, intervistato da Il Tempo, inquadra il big match di domani sera tra Roma e Inter partendo da un commento sul primo posto in classifica dei giallorossi: "Se mi aspettavo il primo posto? Capolista no, ma che giocasse bene e avesse una struttura tattica interessante sì. Gasperini è un tecnico che ha fatto benissimo con l'Atalanta e non aveva un gruppo con tanta qualità come alla Roma".

Domani arriva l'Inter all'Olimpico. Che partita si aspetta?

"La Roma ha un piccolo vantaggio perché gioca davanti alla sua gente, all'Olimpico, ma non è la favorita. Sarà dura perché affronterà una squadra forte, che ha giocato con grande esperienza. Spero sia una bellissima partita".