Luigi Di Biagio stravede da tempo per Francesco Pio Esposito e, quindi, non è per nulla sorpresa dalla carriera che il classe 2005 sta costruendo mattoncino dopo mattoncino all'Inter: "Lo conosco da quando giocava in Under 15 e posso confermare che questo è un ragazzo che non sbaglia mai un atteggiamento - ha raccontato l'ex centrocampista in esclusiva a Libero -. Non a caso ci puntano tutti tantissimo. Per me è un mix tra Toni e Vieri, che però a 20 anni non giocavano all’Inter e non erano pronti come oggi lo è Pio. E non c'è nessun rischio si monti la testa, è uno che pensa solo al calcio".

Nel corso della chiacchierata, Di Biagio spende parole al miele anche per Cristian Chivu: "L’errore lo commette che reputa Cristian una novità. Intanto so per certo che gran lavoro ha fatto a Parma e poi bisogna considerare che conosce tutti gli angoli di Appiano. Scommetto perché ha un’intelligenza fuori dal comune e una grande personalità. Poi come sempre conteranno i risultati, ma quello è un altro discorso".