Se l'attacco viaggia a gonfie vele, la fase difensiva dell'Inter pare essersi assestata. Dopo un inizio complicato, il lavoro quotidiano ad Appiano inizia a dare i suoi frutti e la partita con la Juve è un lontano ricordo.

"Da lì, Chivu ha messo mano all’intera struttura per garantire alla squadra l’equilibrio necessario - spiega il Corsport -. Con alcuni accorgimenti, complice anche il miglioramento della condizione fisica generale, è riuscito a invertire la rotta: nelle successive cinque partite l'Inter ha subito infatti appena un gol contro il Sassuolo e uno contro la Cremonese, portando a casa tre clean-sheet".

Ora arriveranno test probanti in campionato, a partire dalle trasferte di Roma e Napoli. "Chivu spera in risposte adeguate nei prossimi 180’ di campionato, ma non solo. Anche in Champions l’obiettivo è non subire gol: finora, in due gare, missione compiuta. Contro il St. Gilloise cerca il terzo indizio che varrebbe una prova: quella musichetta porta a drizzare le antenne e allontana i cali di concentrazione", si legge.