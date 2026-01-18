Dopo il gol siglato contro il Lecce, un'altra prestazione importante per Francesco Pio Esposito. Tutti e tre gli assist serviti dal giovane nerazzurro in questo campionato hanno mandato in rete Lautaro Martínez: nessun giocatore vanta più passaggi vincenti forniti a un singolo compagno nella Serie A in corso (tre anche quelli di Aarón Martín per Leo Østigård).

Pio Esposito è il giocatore italiano più giovane ad aver partecipato ad almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (due gol e tre assist), incluso quello decisivo per il successo di Udine. 

Sezione: Stats / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 23:45
Autore: Raffaele Caruso
