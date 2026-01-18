Con la vittoria di Udine, l’Inter ha conquistato almeno 49 punti nelle prime 21 gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime 5 stagioni (50 nel 2021/22, 54 nel 2023/24, 50 nel 2024/25): un dato che eguaglia quanto fatto complessivamente nelle precedenti 27 stagioni nell’era dei tre punti a vittoria.

In più sono 16 i successi ottenuti nelle prime 21 partite di questo campionato: nelle cinque precedenti occasioni in cui l’Inter aveva superato quota 15 vittorie dopo altrettante gare, il finale di stagione ha sempre sorriso ai nerazzurri con la conquista dello Scudetto (l’ultima nel 2023/24).