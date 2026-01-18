L'Inter di Chivu ha alzato decisamente il muro. La solidità difensiva oggi è diventato uno dei marchi di fabbrica della squadra nell'incredibile ruolino di marcia ottenuto dalla sconfitta nel derby contro il Milan: con quello di Udine salgono a 11 i clean sheet in Serie A, primato assoluto nel torneo.

Con Akanji e Bisseck è toccato a Carlos Augusto completare il terzetto difensivo facendo rifiatare Bastoni. Il risultato però finale non è cambiato. Tra Lecce e Udinese anche Sommer è stato protagonista con due parate importanti.