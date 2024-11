Federico Dimarco è una delle armi in più dell'Inter di Inzaghi. E la sua importanza è racchiusa nei numeri. Il laterale nerazzurro è infatti il giocatore che ha giocato il maggior numero di palloni nel terzo di campo offensivo in questa Serie A: siamo a 349, almeno 63 in più rispetto a chiunque altro nel torneo.

Il classe 1997 è inoltre uno dei due giocatori che hanno creato più occasioni da gol nella Serie A in corso: al momento Dimarco è a quota 27, come il gioiellino del Como, Nico Paz.