Il Como si presenta alla serata di gala contro l'Inter capolista con numeri da big quale è diventata nel corso della stagione. La squadra di Cesc Fabregas, che può ancora sognare di conquistare un posto in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, è reduce da otto risultati utili consecutivi nelle due competizioni, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. L'ultima sconfitta risale al 14 febbraio, quando cadde 2-1 in casa per mano della Fiorentina.
Ottimo anche il dato dei gol subiti nelle ultime sfide: i lariani sono stati colpiti l'ultima volta da Donyell Malen, su rigore, praticamente un mese fa. La porta di Butez è rimasta chiusa per 263 minuti.
Sezione: Stats / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 20:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Stats
Como-Inter, occhio al cronometro: le due squadre eccellono per gol nel primo quarto d'ora. E all'andata Lautaro colpì all'11'
Como, momento favorevole al Sinigaglia: tre vittorie consecutive e 10 gol. E il poker manca dal 1980
Como-Inter, in arrivo il 30esimo incrocio in Serie A: il bilancio è nerazzurro, i lariani sorridono in casa
Dimarco conta già 21 partecipazioni al gol: è il primo difensore in Serie A a raggiungere questo traguardo
Altre notizie
Domenica 12 apr
- 21:30 LIVE - Como-Inter 2-1, 45' + 1 - Thuraaaaaaaaaaaaaaaaammm!! Stavolta i nerazzurri reagiscono subito
- 21:18 liveInter U23-Arzignano Valchiampo, 0-0 all'intervallo: partita equilibrata a Monza
- 20:33 Parma, Cuesta blocca sul nascere le polemiche: "Mano di Buongiorno? Non era rigore"
- 20:25 Como, numeri da big: due mesi fa l'ultima sconfitta. E Butez non prende gol da 263 minuti
- 20:18 Como, Fabregas: "L'Inter domina il 95% delle partite, dovremo avere una personalità devastante con la palla"
- 20:06 Chivu: "Oggi tutti devono tirare fuori qualcosa dal punto di vista della leadership, come fatto con la Roma"
- 20:04 Gol dalla distanza, Como e Inter hanno un punto in comune: i numeri delle due squadre
- 19:55 Dumfries a ITV: "Abbiamo visto il risultato del Napoli, ma pensiamo solo a noi"
- 19:52 Dumfries a DAZN: "Match-point? Pensiamo prima a vincere stasera. Siamo un gruppo con tanti leader"
- 19:50 Como-Inter, occhio al cronometro: le due squadre eccellono per gol nel primo quarto d'ora. E all'andata Lautaro colpì all'11'
- 19:48 Como, Alex Valle: "Siamo cresciuti tanto dopo il 4-0 dell'andata. Inter avversario difficile, Dumfries..."
- 19:36 FOTO - Como-Inter, maglie pronte nello spogliatoio: ospiti in bianco, c'è anche la 10 di Lautaro
- 19:24 Sky - Como-Inter, Chivu ha scelto: Pio Esposito con Thuram in attacco. Le ultime di formazione dal Sinigaglia
- 19:08 Nuovo San Siro, gli ambientalisti si radunano per chiedere chiarezza. Fedrighini: "Basta svendere Milano"
- 18:54 Gravina ed Euro2032: "Lo rivendico come un successo. Mi batterò perché si concretizzi questa opportunità"
- 18:40 Napoli, McTominay non si arrende: "Scudetto, non è ancora finita. Le mie parole dopo l'Inter? Erano vere"
- 18:25 Napoli, Conte in conferenza: "Il sogno continua, ma sappiamo che non dipende da noi"
- 18:10 Come finisce Como-Inter? Trevisani e Callegari concordano sul risultato, non sui marcatori
- 17:55 Qui Cagliari - Rossoblu subito al lavoro per il match con l'Inter. Personalizzato per Pavoletti
- 17:40 I club della Sicilia a sostegno della gente di Niscemi. Con la partecipazione di Julio Cruz
- 17:25 Napoli, Conte: "Il sogno Scudetto è ardito, ma non si è spento. Mancano 6 partite e l'Inter deve giocare"
- 17:10 Milan, Allegri: "Se c'è stato qualche pensiero Scudetto, ora si alzano le antenne per la Champions"
- 16:55 Il Parma chiude la porta al Napoli e fa un bell'assist all'Inter: partenopei fermati sull'1-1 e ora a -6
- 16:40 A furia di ridere di Silvestro ci si dimentica di Tweety. L'avviso dei gol di Atta a San Siro
- 16:25 Pavard-Marsiglia ai saluti, ma per l'Inter spuntano nuove soluzioni dalla Turchia alla Premier: le novità
- 16:10 Galliani si sfila dalla corsa alla presidenza FIGC: "Malagò è il nome più adatto"
- 15:55 Colpo proibito ai danni di un avversario, mano dura su Palacios: due giornate di squalifica
- 15:40 Como-Inter, a Lazzago parcheggio riservato ai tifosi ospiti: le indicazioni per arrivare al Sinigaglia
- 15:25 Ismael Koné pronto per una big? Grosso: "Sta migliorando in quello che è il suo tallone d'Achille"
- 15:10 Roma, Gasperini per restare vuole la conferma di Pellegrini. Ma c'è uno scoglio importante
- 14:55 Napoli, De Bruyne: "Noi dobbiamo pensare a vincerle tutte. Sperando che l'Inter sbagli"
- 14:40 Napoli, Conte: "Siamo secondi, inevitabile guardare chi sta davanti. Anche se col Parma..."
- 14:25 Il Genoa torna a sorridere: Sassuolo superato 2-1, Malinovskyi ed Ekuban timbrano il successo rossoblu
- 14:10 Il Torino pensa al ritorno di Darmian. Il difensore non rinnoverà con l'Inter, dai granata prima proposta verbale
- 13:55 Viviano: "L'assenza di Lautaro un problema. L'Inter ha ottimi attaccanti, ma lui dà qualcosa in più"
- 13:40 Sfida tra ex tecnici nerazzurri in Champions asiatica. Inzaghi ritrova Mancini: "Posso parlarne solo bene"
- 13:20 Qui Como - Fabregas convoca 25 giocatori per la gara con l'Inter: Ramon entra in lista
- 13:00 Presidente FIGC, Cairo sta con Marotta: "Conosco e stimo Malagò, potrebbe essere una persona su cui puntare"
- 12:40 L'Udinese sbanca ancora San Siro, Runjaic: "Buona gara contro il Milan, come successo ad agosto con l'Inter"
- 12:20 FIGC, idee Maldini e Albertini. Ulivieri conferma: "Un ex calciatore alla presidenza Federcalcio? Se ne è parlato"
- 12:00 Atalanta, Palladino evita le domande sugli arbitri e fissa gli obiettivi: "Coppa Italia fondamentale"
- 11:40 Qui Como - Fabregas con il dubbio Ramon e il rebus attacco: possibile rinuncia al nove di ruolo
- 11:20 Presidente FIGC, Marotta raccoglie firme pro Malagò: tre club indispettiti, il Milan si muove e sonda Galliani
- 11:00 Como-Inter, Chivu si affida a Calhanoglu, Barella e Thuram. Si rivede Esposito
- 10:45 Gravina, frecciata a Esposito e non solo: "Ho tirato un rigore alto e uno sulla traversa. Mi dovevo allenare di più..."
- 10:30 H. Müller: "C'è da vedere se la Roma ha sbloccato l'Inter. Il Como mi diverte ed è fiero"
- 10:15 Inter pronta all'investimento Muharemovic. Idea Mosconi per eventuale contropartita da offrire al Sassuolo
- 10:00 Stasera a Como gara diversa dalla Coppa Italia. Fabregas e la possibile idea della difesa a cinque
- 09:45 Sinigaglia, altro "banco di prova" per il rendimento di Bastoni lontano dalle coccole di San Siro
- 09:30 Marcus fai la differenza! Accompagnato da Pio e una mediana diretta da Calhanoglu, senza Lauti tocca a Thuram
- 09:15 Como, ostacolo più alto nella strada per lo scudetto. Pur senza Lautaro, si tratta 'solo' di fare la differenza
- 09:00 Paz e Calhanoglu, specialisti dalla distanza: Nico, altra metà della mela? Hakan offre pacchetto completo
- 08:45 Como-Inter, sfida d'alta quota anche per Fabregas e Chivu. Ma i due non speculano: le strategie
- 08:30 Preview Como-Inter - Chivu orfano di Lautaro: fiducia in Thuram-Esposito
- 00:00 In quel ramo del lago di Como, tra l'Inter e il promesso
Sabato 11 apr
- 23:45 Spalletti: "Senza Juventus si perde qualcosa, è un torneo dove dobbiamo stare"
- 23:30 Milan, Rabiot: "Momento di difficoltà, dobbiamo uscirne. Faremo il massimo per la Champions"
- 23:15 Sosa: "A Como senza Lautaro all'Inter mancherà il 50%. E nessuno vorrebbe avere Conte dietro"
- 23:00 De Laurentiis attacca la FIGC: "Serve un presidente con peso politico, non un ex giocatore"
- 22:45 Boga decisivo, la Juventus soffre ma batte l’Atalanta: successo pesante in chiave Champions per Spalletti
- 22:30 Bazzani crede nel Napoli: "Può fare filotto, ma a fare la differenza è il rendimento dell'Inter"
- 22:15 Milan, Ricci dopo il ko con l’Udinese: "Mancata reazione dopo Napoli, ma se abbiamo 63 punti c'è un motivo"
- 22:00 Marcolin: "Lautaro incide in modo enorme, sposta gli equilibri. Ma l'Inter non subirà troppo l'assenza"
- 21:45 Sky - Como-Inter, Chivu ha sciolto le ultime riserve: ci sarà Pio Esposito accanto a Thuram
- 21:30 Brocchi duro sul Milan: "Squadra vuota e senza energia. Forse l'addio allo Scudetto ha dato un colpo"
- 21:15 Sebastiano Esposito: "Ecco perché amo intensamente questo lavoro". Arriva anche la reazione di Pio
- 21:00 Milan, Allegri dopo il ko con l’Udinese: "Serve lucidità, la Champions non è ancora sicura"
- 20:45 Seba Esposito decisivo, Pisacane lo esalta: "Talento puro, ma va anche spronato. Sono felice, ha sofferto"
- 20:30 Lautaro ancora k.o. ma niente panico. A Pasqua si è rivista quella squadra che mancava da tempo
- 20:15 Cagliari, Zé Pedro guarda avanti e mette l'Inter nel mirino: "Ci sono ancora tanti punti da conquistare"