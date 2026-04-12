Il Como si presenta alla serata di gala contro l'Inter capolista con numeri da big quale è diventata nel corso della stagione. La squadra di Cesc Fabregas, che può ancora sognare di conquistare un posto in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, è reduce da otto risultati utili consecutivi nelle due competizioni, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. L'ultima sconfitta risale al 14 febbraio, quando cadde 2-1 in casa per mano della Fiorentina.

Ottimo anche il dato dei gol subiti nelle ultime sfide: i lariani sono stati colpiti l'ultima volta da Donyell Malen, su rigore, praticamente un mese fa. La porta di Butez è rimasta chiusa per 263 minuti.