Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parla così a Inter TV dopo lo 0-0 di oggi contro il Como nell’andata delle semifinali di Coppa Italia: “È una partita da zero a zero ed è finita così, il risultato è giusto. Non abbiamo niente da ribaltare, ripartiamo in parità e abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. Chi vincerà andrà in finale. Sappiamo l’importanza del ritorno, dobbiamo fare i complimenti a ognuno. I ragazzi si allenano e lavorano bene, stanno facendo bene il loro lavoro e dobbiamo fare loro i complimenti”.