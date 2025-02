L'ultimo assist dell'annata di Hakan Calhanoglu è arrivato in Inter-Genoa, con il perfetto calcio d'angolo spedito poi in rete da Lautaro Martinez. C'è una cuoriosità a riguardo: dalla scorsa stagione il turco ha fornito 6 assist, di cui 4 si sono concretizzati in gol di testa: Acerbi (contro il Bologna), Bisseck (contro il Lecce), Carlos Augusto (contro il Como) e appunto il Toro contro il Grifone.

Since last season, Hakan Çalhanoglu has provided 6 assists, with 4 of those leading to headed goals. pic.twitter.com/pXeKmHDVZp