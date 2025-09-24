Il Comitato Sì Meazza continua ad osteggiare la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Lo fa oggi con una dichiarazione di Luigi Corbani, presidente del comitato stesso, pubblicata oggi su La Repubblica

"Il corrispettivo pagato dalle squadre nel 2024 come canone annuale è di oltre 13 milioni di euro, la concessione dovrebbe durare fino al 2030, quindi le squadre dovrebbero versare ancora più di 67 milioni". Soldi che nel caso i club risparmieranno facendo cadere la concessione per acquistare l'impianto.

Data: Mer 24 settembre 2025 alle 11:02
