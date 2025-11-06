Partita più complicata del previsto per l'Inter di Cristian Chivu che si è ritrovata a fare a sportellate con un avversario difficile che la squadra di casa ha "sottovalutato" come ha ammesso Carlos Augusto in mixed zone: "Tutti pensano che le partite così vanno vinte 5-0... Noi vediamo le nostre qualità, ma dobbiamo approcciare meglio le partite perché poi capita come oggi che abbiamo avuto un po' di difficoltà nella partita, ma alla fine siamo riusciti a vincere, che è quello che conta".

Quanto ti mancavano i gol?

"Io lavoro sempre per aiutare la squadra, che è il mio obiettivo principale. Poi se faccio gol o assist va bene, ma il mio obiettivo è aiutare i compagni. Prima viene l'Inter, poi vengo io... I gol sono conseguenze delle buone partite".

Si era parlato di Lautaro che non riusciva a segnare, l'hai visto più tranquillo negli spogliatoi dopo la partita?

"Sì, sì. Sai, gli attaccanti vivono per fare gol e poi sappiamo cosa si dice fuori se in una partita non si segna. Sappiamo come è lì fuori, però lui ha una grande testa, è un grande capitano e oggi è riuscito a segnare".

Adesso si comincia un'altra Champions, visto gli avversari che vi aspettano...

"Sì, abbiamo dei grandi confronti, però io credo nella qualità dei miei compagni, nella qualità dell'Inter e possiamo farcela. Sappiamo che in Champions contano i punti, contano i gol segnati, i gol presi. Però possiamo farcela, sono grandi confronti, però possiamo fare molto meglio".

Però in una stagione dove il doppio confronto è difficile, oggi l'Inter può più gestirsi forse, c'è la Lazio e poi c'è il derby dopo la sosta, che momento sarà?

"Beh, arriva questo momento del campionato in cui ci sono delle partite importanti con grandi partite però i calciatori vogliono giocare questi matches e siamo pronti per affrontare nel miglior modo possibile. Dobbiamo alzare la concentrazione così possiamo fare delle grandi prestazioni".

Parlavi di grandi partite, quella contro la Lazio è particolare per quello che è successo nell'ultima stagione?

"Sì, è stata una partita che alla fine ci è costata un po' però loro sono sempre una grande squadra e dobbiamo approcciare nel miglior modo possibile, perché in queste partite il dettaglio fa la differenza, però io credo nei miei compagni dell'Inter e così possiamo fare delle grandi cose".

FcIN - Magari domenica potrete essere primi in campionato oltre ad essere già primi in Champions League...

"No, noi siamo concentrati sul nostro percorso a fare una grande partita. Poi, se riusciamo a vincere e stare primi è bello, però la cosa più importante è fare delle grandi prestazioni che poi la vittoria è una conseguenza di questo".