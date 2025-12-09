Paolo Condò analizza l'esito del posticipo tra Torino e Milan di ieri sera in campionato nel suo editoriale per il Corriere della Sera. "l Milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa scudetto. Era la serata per farlo, visto che le due squadre universalmente considerate migliori — Napoli e Inter — s’erano appena elevate dalla mischia con prestazioni di qualità, e il Milan ha scelto un modo che sottintendesse il suo status di terzo incomodo, meno forte ma più cattivo, non a caso le due migliori le ha già battute", il giudizio di Condò.