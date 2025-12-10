Il mercato di gennaio sarà utilizzato dall'Inter per andare su elementi di prospettiva, in ottica della prossima stagione. Secondo Tuttosport, Ausilio e Baccin stanno stringendo per Brahimir Mlacic, difensore classe 2007 di 192 centimetri in forza all'Hajduk Spalato, dove ha già messo assieme 16 presenze. Ha già debuttato nell'Under 21 croata contro la Lituania e l'Inter lo segue da tempo.

I nerazzurri hanno accelerato per superare la concorrenza di Olympique Marsiglia e Liverpool, ospitando a Milano i dirigenti del club di Spalato. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere di circa 5 milioni e il tutto dovrebbe essere definito a gennaio in vista dell'annata successiva, oppure con un trasferimento immediato per cominciare in Under 23.

In difesa si cercherà di capire che tipo di giocatore prendere per ovviare alle scadenze contrattuali di Acerbi, De Vrij e Darmian. Resterà quasi certamente Akanji, mentre sul taccuino restano Ordonez (ventunenne del Club Brugge), Solet e Muharemovic.