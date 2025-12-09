Si capirà stamattina se la febbre avrà lasciato in pace o meno Emmanuel Akanji e quindi se lo svizzero potrà esserci o meno per la partita contro il Liverpool. L'incertezza sulla sua presenza mescola le carte in difesa, come si legge su Tuttosport. Al momento l'unica certezza è Bastoni a sinistra.

Dovesse esserci, Akanji potrebbe agire sia da perno centrale con Bisseck sul centrodestra, che da "braccetto" con in mezzo uno tra il tedesco, Acerbi e De Vrij. In conferenza stampa, Chivu ha assicurato che "Ace" può giocare due partite ravvicinate di fila.

Certo, secondo il quotidiano, il rientro dal 1' di Mkhitaryan a centrocampo. Scavalcati sia Sucic che Zielinski nella corsa a una maglia da titolari.