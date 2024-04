Non un'Inter eccezionale, ma neppure modesta quella che regola 2-0 l'Empoli e schizza via in classifica.

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oscillano tra il 7,5 di Dimarco e il 5 di Thuram. Migliore in campo l'esterno sinistro, che oltre al gol sforna palloni importanti per i compagni: viene accostato ad Hakimi e Maicon. Male, invece, il francese, svagato e con errori nelle scelte.

Ad altezza Dimarco c'è Bastoni (7,5), mentre solo mezzo voto in meno per Barella (7) come Inzaghi. Buon 6,5 per Audero, Mkhitaryan, Dumfries e Sanchez; sufficienti Pavard, Acerbi, Darmian, Calhanoglu, Asllani e Carlos Augusto. Infine, sotto la sufficienza, con 5,5, Lautaro. Senza voto Frattesi.