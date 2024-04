Ci sono un po' di dubbi - secondo la Gazzetta dello Sport - sul primo gol dell'Inter. Da valutare la posizione di Thuram sul lancio di Pavard a inizio azione.

Il guardalinee, infatti, non alza la bandierina e successivamente c’è una chiara giocata di Bereskynski (da solo, senza avversari nei dintorni, sbaglia il rinvio) che in pratica riavvia da zero un’altra azione (ecco perché il Var non può intervenire) da cui poi nasce il gol di Dimarco.