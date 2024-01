La Gazzetta dello Sport sottolinea la diversità di metro arbitrale di Rapuano ieri tra primo e secondo tempo: prima è di manica larga, poi diventa severissimo.

Giusto annullare il gol al 37' di Lautaro per precedente offside di Thuram. Calhanoglu viene ammonito al terzo fallo (che in realtà non c'è), quando sarebbe potuto essere sanzionato precedentemente. Secondo la rosea, è eccessiva la prima ammonizione per Simeone che trattiene Calhanoglu nella metà campo nerazzurra: in realtà il giallo è corretto visto che ferma una ripartenza, per cui fallo tattico da manuale. Corretto il secondo per il pestone su Acerbi.