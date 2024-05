Il Corriere dello Sport promuove con 6 la prestazione di Giua in Frosinone-Inter. L'arbitro del match conclude la partita fischiando 12 falli senza estrarre neanche un cartellino. Unico appunto al 42', quando Carlos Augusto rischia il giallo perché "con il pallone lontano abbraccia Soulé, ma non ci sono altre sbavature". Regolare l'1-0 di Frattesi: non c'è nessun tocco di mano.