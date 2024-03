Anche Bryan Cristante torna a parlare della separazione tra José Mourinho e la Roma. Il centrocampista ha provato a fare chiarezza sull'argomento ai microfoni del Corriere dello Sport: "Voglio chiarire una volta per tutte che non è mai esistita una fronda contro Mourinho. Mai. Sono tutte falsità. Il calcio funziona così: quando le cose non vanno bene, il primo che salta è l’allenatore. Anche se non è l’unico colpevole".

Il centrocampista ha poi smentito la voce secondo cui i Friedkin avrebbero consultato i giocatori principali, compreso Cristante, per chiedere un parere sull’eventuale esonero dello Special One: "Questa è un'altra cavolata. Credetemi: abbiamo saputo cosa stava accadendo la mattina in cui la notizia è stata comunicata a Mourinho".