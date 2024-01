L'Inter e Piotr Zielinski potrebbero trovarsi come avversari in Supercoppa Italiana nella finale di lunedì prossimo. Nel frattempo, scrive Tuttosport, sembrano sempre più promessi sposi. Il clima attorno al centrocampista si è fatto teso, nel Napoli.

Al ritorno da Riad, sempre secondo il quotidiano, il giocatore scioglierà le riserve sul futuro ma l'epilogo della storia sembra scirtto, considerata anche la distanza siderale tra l'offerta del Napoli e la richiesta. Zielinski non sembra più mentalmente sintonizzato sul progetto Napoli anche se dall'Inter fanno sapere che prenderanno in considerazione il calciatore solo una volta formalizzato il divorzio coi partenopei. Intanto c'è un accordo con l'agente sulle commissioni e col giocatore per un triennale a 4,5 milioni a stagione.

L'acquisto arriverà un'estate dopo aver provato a chiudere la casella del centrocampista con Samardzic, puntando ad avere due titolari per ruolo in mediana. Sarà strategico soprattutto considerando che Mkhitaryan a gennaio compirà 35 anni.