Fino a qualche settimana fa sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, ma da quando in società ha preso piede l'ipotesi di far giocare Josep Martinez come titolare nella prossima stagione, il nome di Guglielmo Vicario si è allontanato dalle cronache nerazzurre. Non da quelle del mercato in Serie A, però, perché ora a provarci è un'altra squadra italiana, la Juventus, che pensa al portiere del Tottenham come nuova pedina al posto del titubante Di Gregorio tra i pali. Magari in una trattativa per far sì che Bremer vada in Premier League.

Vicario per arrivare a Bremer: gli sviluppi in casa Juventus

"Gli Spurs, in ogni caso, puntano ad abbassare la valutazione economica dei bianconeri offrendo contropartite tecniche gradite a Torino - si legge su Tuttosport riguardo all'interesse per Bremer -. Una di queste è Guglielmo Vicario, che spera di tornare in Italia. L’Inter si è defilata del tutto dopo aver scelto di promuovere Pepo Martinez al posto di Sommer: sul secondo portiere è viva l’opzione Provedel, per questo l’ex Empoli aspetta con ansia le evoluzioni che potrebbero coinvolgerlo da vicino in chiave Juve. Il Tottenham ha già fissato il prezzo: 20 milioni. E per ora da Londra non sono così indirizzati a lasciar partire in prestito il portiere. Ecco perché Vicario può finire nell’ambito della trattativa Bremer. Non per forza nell’ottica di uno scambio di cartellini. Riflessioni in corso alla Continassa, anche perché l’italiano non è in vantaggio sugli altri numeri uno in corsa per una porta condivisa quest’anno da Di Gregorio e Perin. Il preferito, al momento, è sempre Dibu Martinez dopo il tramonto dell’operazione Alisson col Liverpool".