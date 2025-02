Tuttosport si sofferma oggi sulle lamentele di Simone Inzaghi riguardo agli ultimi episodi arbitrali. Nella maggior parte dei casi si tratta di gare che l'Inter ha vinto, ma il club si sente comunque in debito sulle decisioni arbitrali: dal fallo di Morata ad Asllani in finale di Supercoppa, passando per i rigori non dati contro Bologna (gara pareggiata), Empoli, Lecce e poi Milan.

Un episodio, l'ultimo, secondo il quotidiano condizionato anche dall'"ingenuità" di Thuram, che dopo essere caduto a terra ha continuato a giocare come nulla fosse.

Nel prossimo impegno, tra l'altro, l'Inter ritroverà Doveri come direttore di gara. Era aVar domenica proprio nella gara col Milan, ma è stato confermato da Rocchi a Firenze per il recupero con la Fiorentina perché per prassi Rocchi tende a confermare il direttore di gara che ha cominciato la partita sospesa, a meno di impedimenti come infortuni o altri impegni.