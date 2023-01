Spesso il confronto a centrocampo negli ultimi derby, almeno sui media, è stato quello tra Sandro Tonali e Nicolò Barella . Tuttosport , oggi prende come riferimento il giovane milanista, ma dall'altra parte mette Hakan Calhanoglu . "Il grande ex contro il nuovo leader. Si gioca a centrocampo la sfida più simbolica", secondo il quotidiano.

"Calhanoglu ha ripagato come meglio non avrebbe potuto la fiducia del suo allenatore diventando una garanzia - si legge -. La consacrazione è stata nel gol vittoria al Barcellona in Champions League, il momento che ha invertito la tendenza della stagione nerazzurra partita malissimo. Hakan ha migliorato progressivamente anche le doti di interdizione: nella serata del successo sul Napoli ha strappato gli applausi di San Siro addirittura con una chiusura in area su Osimhen. Il suo rendimento è talmente elevato da rendere tecnicamente plausibile uno scambio con il Barcellona tra Kessie e Brozovic. Fino a pochi mesi fa sarebbe stato quasi un sacrilegio".

Tra l'altro, sia il turco che Tonali sono stati attori chiave per far sì che la finale sia proprio Milan-Inter. "Calhanoglu ha segnato su rigore nel 4-2 alla Juventus nella finale di Coppa Italia all’Olimpico. Tonali è stato determinante nella volata scudetto, proprio all’Olimpico con il gol del 2-1 nel finale alla Lazio, il momento probabilmente più determinante dello scorso campionato insieme al successo del Milan nel derby di ritorno".