Christian Vieri è stato il testimonial che a New York ha presenziato all'evento per il lancio del nuovo Inter Away Kit 2026/27. Nella campagna di lancio sono invece presenti Manuel Akanji, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Karolína Lea Vilhjalmsdottir.

Ecco una gallery con tutte le immagini e i dettagli relativi al nuovo Away Kit, che i ragazzi di tutte le categorie utilizzeranno nel corso della stagione e che è già disponibile per i tifosi da oggi su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, nei Nike Store selezionati e presso i rivenditori autorizzati.