Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il tecnico Andrea Mandorlini ha analizzato sul piano valutativo l'andamento delle big di A, con particolare riferimento al big match di San Siro in programma domenica sera: "Il Napoli è da scudetto perché è campione in carica e perché lo ha vinto due volte negli ultimi tre anni. Ma l'Inter è altrettanto forte, mi piace, gioca bene, è diversa dal passato, gioca di più, ti dà meno riferimenti. Ha perso qualche gara di troppo ma adesso sta bene, è difficile da affrontare".