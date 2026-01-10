La sfida tra Inter e Napoli sarà anche quella che vedrà contro Lautaro Martinez e Rasmus Hojlund. Lo sottolinea La Repubblica, ricordando che l'ultimo incrocio tra il Toro e gli azzurri è finito malissimo, con la sconfitta nerazzurra e gli insulti in campo con il suo ex allenatore Conte. In questo campionato l'argentino conta già 10 gol e guida la classifica marcatori.

"Mercoledì sera è uscito dalla nebbia gelida di Parma quasi stupito dal fatto di non essere riuscito a segnare, visto che aveva messo a segno almeno un centro in ciascuna delle cinque partite precedenti - scrive il quotidiano generalista -. Numeri mostruosi, in linea con le sue ultime stagioni. È a quota 167 gol da quando nel 2018 Milito e Zanetti lo portarono a Milano dal Racing. Gliene mancano solo cinque per superare Boninsegna sul podio dei migliori marcatori di sempre del Biscione".