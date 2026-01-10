Finito nel mirino dell'Inter nella corsa per il sostituto di Denzel Dumfries, Emil Holm, esterno svedese del Bologna, non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita di questo pomeriggio al Sinigaglia contro il Como. Holm è stato infatti colpito da una sindrome influenzale. A giocare al suo posto sarà Nadir Zortea.