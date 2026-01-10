Girandola di voci sull'obbligo di riscatto per Manuel Akanji. Alla versione di ieri relativa all'assenza della clausola sul prestito del difensore elvetico Fabrizio Romano contrappone quello che era il primo assioma: "L'operazione riscatto di Akanji da parte dell'Inter è legata a due fattori: conquista dello Scudetto e almeno il 50% di presenze. Considerato che Akanji sta giocando tutte le partite si va in quella direzione, per lo Scudetto si vedrà in estate. In più, c'è un diritto di 15 milioni che l'Inter ha tutta l'intenzione di esercitare. Per cui, la volontà è quella di andare avanti insieme e non esiste la possibilità di un ritorno al Manchester City".