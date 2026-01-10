Intervistato dall'emittente pugliese Antenna Sud, l'attaccante del Foggia Felice D'Amico rivive i suoi trascorsi nell'Inter di qualche anno fa. Coi nerazzurri, il 25enne palermitano sottoscrisse il suo primo contratto da professionista: "Ero in un settore giovanile importante, mi sono reso conto di dov’ero e ho iniziato a essere più concentrato nel far sì che questo potesse diventare il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di allenarmi con la Primavera dopo un anno e sono riuscito a farmi notare. Ho avuto anche la fortuna di essere convocato da Luciano Spalletti per l’amichevole estiva a Sheffield".

In quella partita, Felice ha avuto la possibilità di disputare circa dodici minuti di gioco, sostituendo l’attuale capitano nerazzurro Lautaro Martìnez. “Ho vissuto un paio di mesi con la prima squadra, piena di grandi campioni. È stata un’esperienza fantastica”. Qualche mese dopo, D'Amico passerà al Chievo con la cui maglia riuscirà a segnare proprio all'Inter esultando con le mani alle orecchie: "Non era un’esultanza polemica, ma per far capire che non meritavo di lasciare l’Inter. Ero un po’ più giovane e frizzantino. Era più una rivalsa per farli ricredere: ero ancora di proprietà dell’Inter, in prestito al Chievo. Ho esultato per far capire che potevo tornare all’Inter da protagonista”.