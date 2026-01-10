Massimiliano Allegri preferisce non pensare allo scontro diretto di domani sera tra Inter e Napoli, concentrandosi sulla trasferta di Firenze. Intervenuto in conferenza squadra, il tecnico del Milan viene interpellato sul big match di San Siro: "Il calcio è pieno di sorprese, abbiamo giocato dopo Napoli-Verona e abbiamo pareggiato. Dobbiamo fare una corsa su noi stessi. Il pareggio di giovedì è un pareggio importante. Sono due punti mancati ma quel punto lì ci permette di essere momentaneamente secondi in classifica. Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, sapendo che per l'obiettivo c'è da far fatica. C'è l'Inter, ma ci sono anche Milan, Juventus, Napoli, Roma e Como: due rimangono fuori dalla Champions. Bisogna rimanere in equilibrio, è un bene anche per il club".

Si tocca inevitabilmente anche l'argomento arbitri: "Abbiamo una buona squadra arbitrale in Italia. Non è facile arbitrare oggi. Il VAR credo stia aiutando molto. Andare a trovare un equilibrio è difficile, vai ad esaminare situazioni soggettive e ognuno ha un'opinione diversa. Prima che non c'era il VAR allora decideva l'arbitro e forse era così o non era così. Ora le situazioni si sono spostate dal campo alla sala di Lissone. Il VAR tanti episodi li ha risolti, ma più di tanto non credo che possa fare. Le situazioni soggettive sono difficili. 2+2 in matematica fa 4, in italiano fai un tema e a qualcuno può piacere e ad altri può non piacere...".