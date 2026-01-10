Chi è più forte tra Inter, Milan e Napoli? A questo quesito ha risposto Vitinha, attaccante del Genoa, al termine del pareggio ottenuto dal Grifone a San Siro contro il Milan. Di seguito le sue parole: "Sono tutti grandi squadre, non so dire chi sia più forte, anche se hanno modi diversi di giocare".

Viera o De Rossi?

"Ciò che è cambiato è il nostro atteggiamento, la nostra voglia. Con un allenatore nuovo c'è nuova energia. Però è vero che può venire qualsiasi mister, ma se noi non avessimo cambiato atteggiamento non saremmo migliorati".