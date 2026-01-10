L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, ha parlato così della situazione interista, analizzando anzitutto il tecnico Chivu. Di seguito le sue parole: "Chivu una sorpresa? Per come ha condotto finora la squadra credo sia arrivato con tanta umiltà e ad entrare nella testa dei giocatori, che potevano anche far da soli. E' stato bravissimo nel gestire il gruppo, però credo che l'esperienza di Conte conti tanto in questa partita e può fare la differenza. E' una squadra inferiore leggermente all'Inter ma è comunque di tutto rispetto. Per me venderà cara la pelle a San Siro".