"Contro il Napoli senza il vice Sommer" si legge sul Corriere dello Sport che toglie ogni dubbio sul ko di Josep Martinez, "che a Parma durante il riscaldamento aveva accusato una leggera distorsione alla caviglia e rimarrà ai box". Un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo anche per la sfida di mercoledì prossimo contro il Lecce. "Per il resto Chivu deve sciogliere un piccolo dubbio in difesa tra Bisseck e Acerbi, anche se il tedesco appare favorito per partire dal primo minuto. Sono del tutto recuperati sia Darmian sia Diouf, ma se il difensore ha bisogno ancora di tempo sul piano fisico, il centrocampista può diventare subito una carta da giocare a gara in corso contro i partenopei. Migliora invece Frattesi, che ci proverà fino all’ultimo per riuscire a strappare almeno la convocazione".

