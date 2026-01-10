"La sintesi della vigilia di uno scontro diretto per lo scudetto che può lanciare l’Inter a +7 o riportare il Napoli a -1, è tutta nella fotografia delle soluzioni offensive" si legge sul Corriere dello Sport, nel pezzo d'apertura del quotidiano romano alla vigilia del match tra numeri uno: "Conte sta preparando la partita con il solo Hojlund al massimo della condizione psicofisica in attacco. Unico esemplare". Trai vari infortunati già noti, "anche Neres, il vero partner di Rasmus, è in forte dubbio". Diversamente da Conte, Chivu ha solo "il comodo imbarazzo dell’abbondanza: può scegliere la coppia del suo 3-5-2 pescando tra Lautaro, Marcus Thuram, Pio Esposito e Bonny; e se anche sbagliasse in partenza, avrebbe tanti correttivi collaudati per rimediare. Se consideriamo che finora, a parità di reti subite (15), la sostanziale differenza dei numeri di Inter e Napoli in campionato sta tutta nella produzione dei gol (40 contro 28), la risoluzione dell’immagine degli attacchi è 4K. Quattro contro uno. Hojlund contro tutti".

Dal canto suo "il Napoli ha dimostrato di avere sette vite, come il suo allenatore, ma domani arriverà a San Siro nella peggiore delle condizioni possibili per numero di indisponibili e soluzioni. Chivu, invece, recupera tutti tranne Dumfries. E per quanto il buco a destra sia largo e profondo, senza l’olandese volante in campionato sono arrivate sei vittorie consecutive dopo l’unica sconfitta nel derby con il Milan".