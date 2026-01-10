Così come successo per Ederson e Lookman, l'Atalanta potrebbe chiedere circa 40 milioni anche per Marco Palestra. Una cifra importamte che, ipotizza Tuttosport, potrebbe spingere il club nerazzurro a virare su un altro obiettivo per l'estate, soprattutto se Denzel Dumfries dovesse trovare una squadra disposta a pagare la clausola da 25 milioni di euro. Il nome rilanciato dal quotidiano torinese è quello di Nahuel Molina. 

"C’è l’argentino, infatti, in cima alla lista degli esterni destri per l’estate 2026 - assicura TS -. Palestra resta un elemento gradito, un vero obiettivo di mercato, ma l’Inter non sembra intenzionata a voler spendere una cifra del genere per un giocatore destinato probabilmente ad altri lidi (Premier?). In questo mese di gennaio non sono comunque da escludere operazioni “tampone” dopo la scelta di Cancelo di andare a Barcellona: piace Dodo della Fiorentina, ma il nuovo uomo mercato viola Paratici non vuole farlo partire se non per un’offerta importante da almeno 20 milioni, di certo non in prestito (a meno che non venga considerato uno scambio di prestiti con De Vrij); mentre è tornato a girare il nome di Holm, non intoccabile al Bologna".

Sezione: Focus / Data: Sab 10 gennaio 2026 alle 10:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print