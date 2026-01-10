Allenamento regolare per Davide Frattesi quest'oggi ad Appiano Gentile. Il centrocampista nerazzurro, riporta Sport Mediaset, ha svolto la seduta coi compagni e quindi sarà perfettamente a disposizione di Cristian Chivu per la sfida contro il Napoli, così come Andy Diouf e Matteo Darmian. Non dovrebbero però esserci stravolgimenti grossi nella formazione da schierare contro i partenopei, col tecnico rumeno intento a proporre il suo once de gala al netto dell'assenza di Denzel Dumfries, con Luis Henrique alla decima gara consecutiva.