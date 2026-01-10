"C’eravamo tanto amati, ma nemmeno troppo". Comincia così il pezzo che Tuttosport dedica oggi a Lautaro Martinez e Antonio Conte, di nuovo l'uno davanti all'altro da avversari dopo il periodo trascorso insieme all'Inter. Anche in quel caso ci furono delle divergenze pubbliche, poi fatte rientrare con il famoso siparietto sul ring allestito ad Appiano Gentile. Dino ad arrivare ai giorni nostri, con lo scontro del Maradona acceso da un intervento su Dumfries.

"Lautaro e Conte si ritroveranno domani sera a San Siro, in quella che per due anni è stata la casa comune - scrive Tuttosport -. E nella quale, prima degli screzi, sono stati fondamentali l’uno per l’altro. Specie il tecnico per l’attaccante, che nella sua prima stagione italiana con Spalletti era stato il giovane e talentuoso partner di Mauro Icardi, fino al siluramento di quest’ultimo, ma poco di più. Fu Conte, nei due anni successivi, a dargli fiducia e forgiarlo: prima spalla di Lukaku (altro ex amico), poi sempre più protagonista. L’attuale tecnico del Napoli è tuttora, numeri alla mano, il secondo allenatore più importante nella carriera di Lautaro dietro Simone Inzaghi: 97 presenze, 40 gol".