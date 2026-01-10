Come finirà la supersfida di domenica tra Inter e Napoli? Dagli studi di DAZN, l'ex attaccante di Milan e Juventus Alessandro Matri si sbilancia in un pronostico: "Se penso alle assenze del Napoli, mi immagino un dominio dell'Inter. Vedendo le due squadre e il loro momento di forma vedo un dominio nerazzurro. Nel Napoli, le assenze di André Anguissa e David Neres possono essere pesanti, mentre nell'Inter adesso faccio fatica a vedere punti deboli".

Matri sottolinea poi: "Mi sembra che i giocatori siano tornati quelli fiduciosi della passata stagione. I giocatori parlano sempre della finale persa e di quanto tempo ci sia voluto per riprendere fiducia".