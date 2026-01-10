Ignazio La Russa, intervenuto su Radio TuttoNapoli, ha parlato in vista del big match di domani sera tra Inter e i partenopei: "Non dimenticate che Chivu è uno degli eroi del Triplete, per cui noi interisti l'abbiamo accolto con un atteggiamento benevolo che non avremmo riservato a un altro giovane allenatore che non fosse un eroe del Triplete. Più che dei dubbi, c'erano delle curiosità. I dubbi all'inizio ci sono stati con la sconfitta con la Juve 4 a 3, anche la stessa sconfitta a Napoli, questa incapacità di vincere i confronti diretti, in parte, anche senza arrabbiarci troppo, ma l'abbiamo in parte attribuita all'inesperienza di Chivu".

Ancora La Russa nell'analisi: "Adesso mi sembra che stia arrivando, oltre alla bravura, perché Chivu è molto bravo, sta cominciando ad arrivare anche un po' di esperienza. Conte è l'opposto, esperienza e bravura messe insieme", le parole raccolte da TuttoNapoli.