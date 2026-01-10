Tra le varie coincidenze che si intrecciano tra Inter e Napoli c'è anche quella legata a Nicolò Barella, "che prima di scegliere Milano come città di elezione aveva rifiutato proprio Napoli". Dopo la panchina iniziale contro il Parma, Barella torna primo piano in un posto dal quale nessuno può scalzarle. Quest'anno non sono andata mandando "in porta Thuram al Tardini", raggiungendo il suo 66esimo assist della vita nerazzurra. "Difficile risalire troppo indietro in questa classifica, ma dal 2000 in poi solo un virtuoso come Recoba era arrivato alla stessa cifra" puntualizza la Gazzetta dello Sport che. Dietro c’è Stankovic, modello e mito di Nicolò, a quota 56, staccato di dieci. Insomma, Barella è il re di questa era, il più generoso a elargire doni: un altro regalo alla compagnia sarebbe ancora più gradito".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
