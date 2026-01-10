Quella di domani tra Inter e Napoli sarà la sfida tra i due attacchi più forti del campionato. Ne è convinto l'ex attaccante partenopeo Andrea Carnevale che ai microfoni di Libero spiega: "Un parco attaccanti simile ce l’hanno soltanto Antonio Conte e Cristian Chivu, potenziale che vale parecchio in un calcio dove si segna pochino e, quando si segna, lo si fa spesso per errori dei difensori e non per meriti dei numeri 9". Il focus si sposta poi su Lautaro Martinez: "Sta vivendo la miglior stagione della carriera, per tanti motivi. I pregi? Prima di tutto il fiuto del gol, la presenza sotto rete e l’essere al posto giusto al momento giusto. Ma Lautaro è qualcosa di più e il mio Napoli deve stare molto attento perché il Toro fa tutto: è intelligente, si pone al servizio della squadra, arretra e i centrocampisti si infilano. Nel gioco aereo, poi, è super. Pochi sono acrobatici come lui".

Con Thuram forma la coppia più temibile della serie A?

"Sì, i due si completano e la difesa di Conte dovrà guardarsi da Lautaro che sale, da Thuram che entra in velocità e anche dai pericoli sulla sinistra coi Federico Dimarco. Grazie a Chivu in questo momento l’Inter sta benissimo fisicamente e certi meccanismi sono oliati alla perfezione"..

Un pronostico per domani...

"Si gioca a San Siro e, quindi, dico 51% Inter e 49% Napoli che resta comunque squadra da Scudetto".

Però Conte si lamenta un po' troppo, non le pare?

"No, fa il suo. Antonio è un grande allenatore e sta gestendo un’annata che si è rivelata pesante".