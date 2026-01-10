L'Inter considera Davide Frattesi in uscita, ma per una cessione (che eventualmente deve essere a titolo definitivo) servono circa 35 milioni di euro. Secondo Tuttosport la formula giusta potrebbe essere anche quella di un prestito oneroso da 5 milioni e un obbligo di riscatto da 30 (o un diritto con condizioni semplici da soddisfare). 

Il Galatasaray sembra ora voler puntare su un centrocampista difensivo, mentre il Nottingham Forest al momento può proporre solo con un diritto di riscatto visti i limiti del Fair Play Finanziario. Sullo sfondo Juventus, Napoli e Roma, "ma nessuna delle tre società sembra pronta a venire incontro alle richieste dell’Inter (Davide preferirebbe restare in A, piuttosto che emigrare all’estero) - aggiunte TS -. Intanto Simone Inzaghi, nonostante sia saltato lo scambio con Cancelo, potrebbe presto formulare un'offerta per il cartellino di De Vrij o Acerbi (l'olandese resta l'opzione più gradita dal tecnico piacentino). Tuttavia i nerazzurri non lasceranno partire un centrale senza l'arrivo di un esterno. Non tornerà invece Asllani, che resta in uscita dal Torino, con i granata che però non possono interrompere unilateralmente il prestito del calciatore". 

