Uno scudetto oggi più che mai dei veleni. Così viene definito su Tuttosport, dove si raccontano tre mesi abbondanti di discussioni e animi agitati, tra casi arbitrali, ultras, inchieste federali e trasmissioni come 'Report' o 'Le Iene'.

Molto, si legge, arriva dal fronte campano per provare a mettere pressione ai campioni d'Italia, ma già nella sfida d'andata del 10 novembre si capì l'andazzo, viste le dichiarazioni di Conte sul VAR. Dichiarazioni a cui Marotta rispose prontamente.

Da quel momento in poi si è spesso parlato di errori arbitrali e Conte di come sia favorita l'Inter in chiave scudetto. I nerazzurri hanno sempre stemperato, anche se poi Inzaghi ha sottolineato la disparità di trattamento mediatico sui casi arbitrali. L'ultima sottolineatura in ordine di tempo è stata quella di Marotta, che dopo l'assemblea dei soci ha ricordato come l'Inter sia l'unica tra le prime tre ad essere ancora in gara su tre fronti.