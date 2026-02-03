Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare del momento di forma della squadra nerazzurra di Chivu.

"L'Inter sembra un'altra squadra rispetto alle altre. In tutti i reparti è solida, quando c'è da fare gol lo fa, subisce pochissimo, ha trovato quella continuità che non aveva all'inizio. Ora sembra irraggiungibile - le sue parole -. Credo che siano talmente più forti degli altri che pensare che abbia un periodo negativo o un crollo mi sembra improbabile. Onestamente complimenti a Chivu, ogni volta che lo sento parlare mi fa pensare a una persona intelligente, preparata, che ha creato un grande gruppo. Ha portato quel qualcosa in più che i ragazzi ora gli stanno ridando in campo".

"Scontri diretti non vinti? Pura casualità per me. Con la Juve 5' fatali, col Milan sappiamo come è andata, se fai 2-0 cambia la partita. A Napoli secondo tempo in difficoltà, ma era l'Inter di inizio campionato. La bravura di un allenatore, quando entri in uno spogliatoio con tanti campioni, è la gestione. Se non sei bravo, non ti seguono e ti fanno fuori. Lui invece sa veramente comunicare e lavorare - ha poi aggiunto -. Frattesi non l'ho visto bene l'altra sera ma lo capisco, quando non hai continuità, giochi poco, perdi fiducia. La mia sensazione è questa, ma rimane un giocatore che mi piace molto. Zielinski è tornato quello che avevamo visto a Napoli, Frattesi mi sembra sia retrocesso".