Una giornata di relax in famiglia prima di rituffarsi per il gran finale. Simone Inzaghi torna oggi a dirigere gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo un giorno di riposo e lo fa con in tasca il biglietto per Istanbul. Dopo il 10 giugno, a stagione finita, si farà un bilancio che però diventa oggi decisamente più positivo rispetto a qualche tempo fa. "Marotta stesso - si legge su Tuttosport - ha ammesso che ci sono state tensioni e ribadito che il ruolo della dirigenza è quello di incalzare allenatori e giocatori quando le cose non girano.

È il gioco delle parti, ma questo ha creato profonde incomprensioni che andranno chiarite e appianate a fine stagione. Il fatto che Zhang abbia confermato pubblicamente Inzaghi soltanto dopo una semifinale di Champions (peraltro vinta) è indizio di quanto l’allenatore fosse realmente in bilico fino a qualche settimana fa".